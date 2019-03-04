Швед: БК "Химки" может обыграть любого соперника и способен выйти в плей-офф Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" могут обыграть любого соперника, а также способны выйти в плей-офф Евролиги. Об этом ТАСС заявил защитник подмосковной команды Алексей Швед.

В понедельник ЦСКА проиграл в овертайме "Химкам" со счетом 72:73 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. "Химки" впервые за четыре года обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ, прервав серию из 17 поражений. Последняя победа подмосковного клуба над армейцами в этом турнире до этого была одержана в феврале 2015 года - 107:104.

"Есть надежда на то, что в Евролиге сможем выйти в плей-офф. Пока есть теоретический шанс - будем бороться. Сегодня мы показали, что можем обыграть любого соперника", - сказал Швед.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. В следующем туре "Химки" в гостях сыграют с испанской "Басконией" 8 марта.

По словам защитника, победу над ЦСКА команда одержала благодаря хорошей игре в защите. "Теперь надо восстановиться и готовиться к следующей игре. Раскачиваться уже некогда", - отметил Швед.