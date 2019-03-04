Командные чемпионаты мира по шахматам среди мужчин и женщин стартуют в Астане

ТАСС, 5 марта. Командные чемпионаты мира по шахматам среди мужчин и женщин стартуют во вторник в Астане. Российские сборные постараются завоевать золотые медали в каждом из первенств.

Мужская команда, по словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, будет бороться за медали. "Если сравнивать с Олимпиадой-2018 в Батуми, где мы завоевали бронзу, то произошли изменения - более половины команды обновилось", - заявил Филатов ТАСС.

В состав мужской сборной вошли Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Соперниками российских гроссмейстеров будут действующие чемпионы мира из Китая, а также команды США, Азербайджана, Ирана, Англии, Польши, Индии, Казахстана и Египта. По словам Филатова, несмотря на серьезную конкуренцию, сборная России будет стараться завоевать золотые медали.

"Два года назад наша команда завоевала серебряные медали. Теперь будем стараться улучшить результат", - подчеркнул глава ФШР.

Первым соперником российских шахматистов станет команда Ирана. В других встречах между собой сыграют сборные Индии и Швеции, Египта и США, Китая и Азербайджана, Англии и Казахстана.

Российские шахматистки постараются удержать титул

В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Россиянки являются действующими обладательницами титула. По словам капитана и старшего тренера сборной Сергея Рублевского, основным конкурентом в Астане будет команда Китая.

"Мы являемся чемпионами, поэтому ставим перед собой очень амбициозную цель, хотя понимаем, что сборная Китая очень сильна и будет нашим основным конкурентом. Кроме того, команды Украины и Грузии станут серьезными соперниками. Борьба за медали предстоит очень тяжелая", - сказал Рублевский.

Российские шахматистки в первом туре встретятся с командой Казахстана. В других матчах сыграют сборные Армении и Египта, Индии и Грузии, Китая и Венгрии, Украины и США.

Матчи первого тура состоятся 5 марта. Завершатся турниры 15 марта.