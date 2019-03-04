Светлаков: матчи ЦСКА с "Витязем" в плей-офф КХЛ получились равными

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Все матчи ЦСКА против "Витязя" в первом раунде Кубка Гагарина были равными, несмотря на итоговый результат. Такое мнение ТАСС высказал нападающий армейцев Андрей Светлаков.

ЦСКА вышел в четвертьфинал плей-офф, обыграв в четвертом матче подольский клуб на выезде со счетом 3:1. Ранее армейцы победили в предыдущих трех встречах (4:0, 6:2, 3:1).

"Витязь" - боевая команда, все игры с ней получились непростые, равные, поэтому хорошо, что победили. Теперь будем двигаться дальше", - сказал Светлаков.

По словам защитника ЦСКА Артема Блажиевского, он не ожидал легкой серии с "Витязем". "Много удалений, игра в тело, все нервничают, хотят пройти дальше. Борьба шла на каждом сантиметре площадки", - отметил он.

ЦСКА стал пока единственной командой Западной конференции, вышедшей в четвертьфинал плей-офф. Его соперник определится позднее по итогам остальных серий на Западе.