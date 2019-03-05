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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Японскому болельщику на Универсиаде в Красноярске вернули потерянный паспорт

61-летний Кишимото Ясуши, приехавший на соревнования поддержать своих соотечественников, оставил сумку с документами и деньгами в такси, водитель передал вещи в полицию, а после их вернули владельцу

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Водитель такси в Красноярске помог болельщику из Японии, приехавшему на Универсиаду, найти утерянные вещи и документы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратился 61-летний Кишимото Ясуши, который приехал поддержать своих соотечественников на соревнованиях. Накануне вечером мужчина возвращался в отель на такси и оставил в автомобиле сумку, где находились паспорт и кошелек.

"Сознательный водитель, который подвозил иностранца, приехал в отдел полиции и передал оставленные вещи в дежурную часть. После этого полицейские вернули документы законному владельцу", - сообщили в краевом главке МВД.

Универсиада в Красноярске продлится с 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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