Лакерник: Универсиада заняла важное место в календаре Международного союза конькобежцев

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Всемирные студенческие игры в Красноярске по праву заняли важное место в календаре Международного союза конькобежцев (ISU). Таким мнением с журналистами перед стартом соревнований по фигурному катанию поделился вице-президент организации Александр Лакерник.

"Этот турнир по праву занял важное место в календаре ISU, - подчеркнул Лакерник. - Желающих участвовать было так много, что, например, в женском части соревнований даже пришлось уменьшить квоту - иначе прокаты не закончились бы никогда, но это приятно".

"Уровень участников будет разный - есть те, кто входит в мировую элиту, те, кто будет участвовать на чемпионате мира, и те, у кого несколько меньше опыта. К этому надо быть готовыми. Для меня данный старт особенный - в фигурном катании у меня большой опыт работы, но вот на Универсиаде я оказался впервые", - отметил Лакерник.

Соревнования по фигурному катанию на Универсиаде в Красноярске начнутся 6 марта. Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.