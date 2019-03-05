Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу в экстра-энде обыграла команду Южной Кореи со счетом 8:6 в четвертом матче группового этапа Универсиады в Красноярске. Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

После четырех туров в активе российской сборной три победы и одно поражение. Россиянки делят первое место в турнирной таблице с командами Канады, Великобритании, Южной Кореи и Швеции.

В соревнованиях принимают участие команды России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все сборные сыграют друг с другом по одному матчу и определят четырех лучших, которые пройдут в полуфинал. Победители двух полуфинальных пар разыграют между собой золото в финале, а проигравшие поборются за бронзовые медали.

Следующий матч российская сборная проведет позже во вторник. Соперником станет команда Швейцарии. Начало встречи - 15:00 мск.