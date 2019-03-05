Травников: смена состава "Сибири" не позволила команде попасть в плей-офф КХЛ

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Появление большого числа новых игроков, а также тренерские ошибки не позволили "Сибири" попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Смена тренера помогла мотивировать команду, мы видели это в середине сезона, но, к сожалению, концовка была скомкана, и мы в очередной раз не попали в плей-офф, - сказал Травников. - Совет директоров клуба проведет заседание, на котором рассмотрит итоги сезона. Основная рекомендация - обеспечить преемственность костяка команды. Кроме тренерских ошибок в подготовке, многие игроки были новые и им пришлось больше месяца нарабатывать тактику совместной игры".

По его словам, смена тренера (в сентябре 2018 года был уволен Владимир Юризнов-младший, его место занял Александр Андриевский - прим. ТАСС), была правильным решением правительства Новосибирской области, как одного из учредителей клуба.

"Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.