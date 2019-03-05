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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Объекты Универсиады в будущем могут принять российские турниры по фигурному катанию

Соревнования по фигурному катанию пройдут на Универсиаде на "Платинум-Арене"
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Пресс-служба Универсиады
Описание
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России в перспективе намерена расширять географию национальных турниров и проводить соревнования на объектах Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам перед стартом турнира по фигурному катанию на Всемирных студенческих играх заявил генеральный директор федерации Александр Коган.

"Крайне важно проводить такие крупные форумы, как Универсиада, в разных странах, и я очень горд тем, что нынешний проходит в Красноярске, - сказал Коган. - Я счастлив, что Универсиада оставит наследие и для фигурного катания - здесь несколько прекрасных дворцов спорта, где в перспективе мы намерены проводить соревнования. Мы планируем расширять географию российских стартов".

Соревнования по фигурному катанию пройдут на Универсиаде на "Платинум-Арене". Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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