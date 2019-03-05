Чемпион Европы фигурист Риццо видит своими основными соперниками на Универсиаде россиян

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Итальянский фигурист Маттео Риццо, выигравший чемпионат Европы 2019 года в Минске, на Универсиаде в Красноярске видит своими основными соперниками россиян - Александра Самарина, Максима Ковтуна и Андрея Лазукина. Об этом фигурист рассказал журналистам в преддверии старта турнира по фигурному катанию на Всемирных студенческих играх.

"Все три российских участника мужского турнира одиночников на Универсиаде сильны - их будет сложно победить. В том числе и Самарина, который стал серебряным призером в Минске. Я сделаю все, чтобы выступить здесь с наилучшим результатом, условия здесь для этого прекрасные, лед шикарный", - подчеркнул Риццо.

Турнир по фигурному катанию стартует на Универсиаде 6 марта.