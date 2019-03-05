{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Чемпион Европы фигурист Риццо видит своими основными соперниками на Универсиаде россиян

Турнир по фигурному катанию стартует на Играх в Красноярске 6 марта

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Итальянский фигурист Маттео Риццо, выигравший чемпионат Европы 2019 года в Минске, на Универсиаде в Красноярске видит своими основными соперниками россиян - Александра Самарина, Максима Ковтуна и Андрея Лазукина. Об этом фигурист рассказал журналистам в преддверии старта турнира по фигурному катанию на Всемирных студенческих играх.

"Все три российских участника мужского турнира одиночников на Универсиаде сильны - их будет сложно победить. В том числе и Самарина, который стал серебряным призером в Минске. Я сделаю все, чтобы выступить здесь с наилучшим результатом, условия здесь для этого прекрасные, лед шикарный", - подчеркнул Риццо.

Турнир по фигурному катанию стартует на Универсиаде 6 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
НХЛ
Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Линдсея
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли скончался в понедельник на 94-м году жизни
Читать полностью