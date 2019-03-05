Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Линдсея

ТАСС, 5 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Теда Линдсея. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

Линдсей провел 17 сезонов в НХЛ, став обладателем Кубка Стэнли в 1950, 1952, 1954 и 1955 годах. В 1966 году он был введен в Зал хоккейной славы. С 2010 года имя Линдсея носит одна из ежегодно вручаемых наград НХЛ - Ted Lindsay Award. Канадец является основателем Ассоциации игроков НХЛ - профсоюза, защищающего интересы хоккеистов.

Карьеру хоккеиста Линдсей начал в 1944 году в "Детройте". В 1957 году он был обменян в "Чикаго", после трех сезонов в котором завершил карьеру. Спустя четыре года нападающий возобновил карьеру в возрасте 39 лет, подписав однолетний контракт с "Детройтом". За все время выступлений Линдсей провел 1068 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 851 очко (379 шайб + 472 результативные передачи).

Награда Ted Lindsay Award вручается ежегодно лучшему игроку НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза НХЛ. До 2010 года приз носил имя Лестера Пирсона. Обладателями награды становились три российских хоккеиста - Сергей Федоров (1994), Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012). По итогам прошлого сезона приз получил канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.