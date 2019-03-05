Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга

ТАЛЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга. Об этом сообщает телеканал ERR.

Как утверждает спортсмен, принимать кровяной допинг ему помогал немецкий врач Марк Шмидт. Контакты Шмидта ему передал бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила Алавера государственных наград после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Веэрпалу в употреблении допинга.