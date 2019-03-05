Премьер-лига возобновилась с антирекорда. Почему не все клубы оказались готовы к сезону

Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение о переносе трех матчей еще до возобновления чемпионата после зимней паузы, что стало следствием рекордно низкой посещаемости в одном туре по ходу нынешнего сезона. ТАСС рассказывает о комплексе причин, поспособствовавших этому, и рассуждает о возможности предотвращения подобных ситуаций со стороны лиги.

Причины антирекорда Чемпионат России по футболу возобновился 1 марта, после почти трехмесячной паузы. Первый тур после длинных перерывов всегда вызывает большой интерес у зрителей, которые успевают соскучиться по футболу. Однако в этот раз был установлен антирекорд посещаемости текущего сезона. В сумме на восьми матчах присутствовали 82 331 человек, в среднем одну игру посетил 10 291 зритель. До этого наименьшее число зрителей (12 422 в среднем) было в 16-м туре чемпионата, состоявшемся с 1 по 3 декабря. Тогда игра между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов" была перенесена на весеннюю часть из-за морозов, а стадион "Газовик" в Оренбурге вмещает лишь 7500 зрителей. Причин таких низких цифр посещаемости несколько. Матчи между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА, а также красноярским "Енисеем" и "Ростовом" были перенесены на нейтральные поля — в Грозный и Сочи. Встреча тульского и столичного клубов собрала 1850 зрителей и стала четвертой в списке игр с наименьшей аудиторией в этом сезоне. А матч "Оренбург" — махачкалинский "Анжи", на котором присутствовали 2453 зрителя, оказался шестым в списке игр с наименьшей посещаемостью. По сравнению с прошлым сезоном количество болельщиков, пришедших на первый после зимнего перерыва тур РПЛ, снизилось более чем на 43 тысячи. Так, 21-й тур РПЛ сезона-2017/2018, который проходил со 2 по 4 марта, посетили 125 538 любителей футбола. Больше всего болельщиков было на матче в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Амкаром" — 41 543 человека, а на встречу "Краснодар" — "Ростов" пришли 31 388 человек. Наименьшее количество болельщиков год назад посетили матч между "СКА-Хабаровском" и "Тосно", тогда на стадион пришло 2049 человек. Матч между "Арсеналом" и ЦСКА запланированный в Туле, был перенесен из-за неудовлетворительного качества газона на местном стадионе. По той же причине "Арсенал" не сможет сыграть на своем поле и в ответном матче 1/4 финала Кубка страны с "Оренбургом". Встреча пройдет 6 марта на "Арене-Химки".

Описание Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина © Валерий Шарифулин/ТАСС

Большие проблемы с газоном и на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке. Поле находится в еще более худшем состоянии, чем в Туле. Из-за этого первый матч динамовцев на новой арене откладывается, а игра 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" состоится на "Арене-Химки". Недоработка РПЛ Ни у одного из стадионов, задействованных в рамках чемпионата мира 2018 года, нет проблем с подготовкой газона. Сочи успешно принял встречу чемпионата России, которую посетили 5116 зрителей. На заключительной игре первой части чемпионата в Красноярске, которая проходила при температуре – 15 °C, присутствовали 1859 зрителей. Матч "Енисея" и "Ростова" был перенесен из-за того, что "Центральный" стадион задействован в проведении Универсиады. Студенческие игры продлятся со 2 по 12 марта. "Енисей" использовал уже третий стадион для проведения домашних матчей в текущем сезоне. Ранее по четыре встречи были проведены на стадионе "Геолог" в Тюмени и "Центральном" стадионе в Красноярске. Причиной переноса стартовых игр чемпионата было плохое качество газона. Расписание Студенческих игр было известно давно, и причина, по которой домашнюю игру красноярской команды поставили в сроки их проведения, не понятна. Сомнительна и сама инициатива матчей в Красноярске в последнем туре до паузы и первом туре после перерыва из-за климатических условий. О недоработках РПЛ в составлении календаря в интервью ТАСС говорила и председатель правительства РФ Ольга Голодец. "Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря. Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. Я надеюсь, что РФС в своем обновленном составе сможет решить целый ряд проблем, который еще предстоит решить в футболе", — сказала Голодец. Неготовность полей Интерес болельщиков к первому календарному матчу года продолжает оставаться высоким. Для "Урала" игра с "Зенитом" стала самой посещаемой (20 365 зрителей). Рекордное количество народу на трибунах собрала "Уфа" в матче с "Динамо" (10 926 зрителей), несмотря на то, что в тот же день домашний матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги проводил местный "Салават Юлаев". Из-за закрытия фанатской трибуны и скандалов с руководством не собрал аншлаг на первый матч года "Спартак". Матч между красно-белыми и "Краснодаром" все равно стал самым посещаемым в туре (27 662 зрителя).

Описание Матч 18-го тура чемпионата России "Спартак" — "Краснодар" © Сергей Фадеичев/ТАСС

Если перенос домашнего матча "Енисея" можно назвать недоработкой РПЛ, то ответственность за неготовность полей домашних стадионов "Арсенала" и "Динамо" к старту сезона полностью лежит на клубах. На новой арене в Петровском парке еще во второй половине декабря лежала зеленая трава из Волгограда. То ли газон изначально не был адаптирован под условия московских зим, то ли за ним неправильно ухаживали агрономы, но к марту он умер. Переносы домашних матчей "Арсенала" из-за плохого качества газона случаются чуть ли не в каждом сезоне, но клуб никаких выводов из этого не делает. Скидки на погоду в данной ситуации делать неуместно, так как поля других московских стадионов и "Арены-Химки" находятся в хорошем состоянии, а новая арена "Динамо" и стадион в Туле — нет. В хорошем состоянии и газон стадиона, принимавший матчи чемпионата мира, в Екатеринбурге, где климат более суров. Нет проблем с качеством поля и на новом стадионе в Самаре, где ранее на стадионе "Металлург" трудности возникали. В обоих случаях лига приняла правильные решения не проводить игры на неготовых стадионах, где велик риск получения травмы футболистов. Вероятно, после этого клубы начнут боле ответственно подходить к подготовке полей. Был ли выход Со своей стороны, в этом сезоне лига могла сдвинуть старт весенней части чемпионата максимум еще на одну неделю, и то только в том случае, если бы во всех раундах Кубка России победитель определялся по итогам одной игры. С текущего розыгрыша в четвертьфинале и полуфинале команды проводят по два матча — дома и на выезде. Встречи 1/4 финала проходят в самом конце осенней части и начале весенней и на календарь премьер-лиги не влияют.

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