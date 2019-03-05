Матыцин: к большому отрыву сборной РФ в зачете Универсиады нужно относиться позитивно

"Если взять биатлон, например, то там традиционно конкуренцию составляли спортсмены из Украины и Казахстана, которые по разным причинам не приехали в Красноярск, естественно, это повлияло на конкуренцию, - сказал Матыцин. - Что касается соревнований по лыжным гонкам, то я не думаю, что это принижает успех российских спортсменов, потому что каждая страна имеет право выбора тех или иных соревнований. Наоборот, это характеризует позитивное отношение, в частности, Федерации лыжных гонок России к Универсиаде - у них достаточно большая скамейка, сюда приехали не первые номера сборной, это молодые, талантливые ребята, которые мотивированы здесь показать хороший результат. В других странах такой скамейки нет, и, к сожалению, нам не всегда удается скоординировать календари с международными федерациями, поэтому не всегда имеем сильное представительство других стран".

"Но здесь нужно позитивно относиться. Есть преимущество - значит, лучше тренируются, больше хотят. Мы не можем повлиять на селекцию спортсменов в национальных сборных. На встрече с главами делегаций мы демонстрировали здешние объекты, и для любого профессионального спортсмена соревноваться на таких объектах очень важно", - добавил он.

Универсиада завершится 12 марта.