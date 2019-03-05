Российский горнолыжник Енджиевский завоевал серебро в комбинации на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Антон Енджиевский занял второе место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.

Победителем стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов он показал время 1 минута 35,59 секунды, Енджиевский уступил ему 0,14 секунды. Третье место занял россиянин Никита Алехин (+0,16). Денис Воробьев показал восьмой результат (+0,90).

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии и Белоруссии, в активе которых по две золотые награды.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.