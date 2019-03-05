Российский горнолыжник Енджиевский завоевал серебро в комбинации на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Антон Енджиевский занял второе место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.
Победителем стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов он показал время 1 минута 35,59 секунды, Енджиевский уступил ему 0,14 секунды. Третье место занял россиянин Никита Алехин (+0,16). Денис Воробьев показал восьмой результат (+0,90).
В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии и Белоруссии, в активе которых по две золотые награды.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|12
|10
|31
|2
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|3
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|5
|Китай
|1
|1
|0
|2
|6
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|6
|Канада
|1
|0
|1
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|9
|Франция
|0
|2
|2
|4
|10
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|10
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|12
|Япония
|0
|0
|2
|2
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Швеция
|0
|0
|1
|1