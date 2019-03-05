Комиссия Международной федерации университетского спорта посетит Екатеринбург в июне

В начале марта на заседании исполкома FISU было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.

"Мне сложно сейчас давать оценки о шансах Екатеринбурга принять Универсиаду, он уже имеет статус города-кандидата, - сказал Матыцин. - В ближайшее время ожидаем визит заявочного комитета в Лозанну для подготовки заявочной книги, и в дальнейшем уже визита в Екатеринбург, тогда я уже смогу дать более объективную оценку, насколько город готов. Планируем визит заявочного комитета на начало - середину апреля, а визит оценочной комиссии FISU планируется на июнь".

"Наличие в Екатеринбурге федерального университета - очень важный компонент для FISU, опыт проведения многих крупных соревнований по различным видам спорта - это тоже позитивный момент. 300-летний юбилей Екатеринбурга, который приходится на 2023 год, придаст дополнительный импульс и создаст атмосферу объединения. Поэтому настрой позитивный, важно, как заявочный комитет, федеральные и региональные власти реализуют этот потенциал", - добавил он.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.