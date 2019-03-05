Женская сборная России по бенди разгромила команду США на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с мячом разгромила команду США со счетом 11:1 в заключительном матче группового этапа на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Ольга Богданова (9-я, 20-я, 24-я, 53-я, 63-я, 69-я минуты), Татьяна Кузнецова (17, 74), Карина Липанова (36), Кристина Машинская (42), Ксения Пан (78). У проигравших отличилась Микаэла Роджерс (82).

В турнире принимают участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная провела по три игры, сборная России одержала победы во всех встречах, набрала 6 очков и заняла первое место. Второй стала команда Швеции (4 очка), третьей - сборная Норвегии (2), четвертой - команда США (0).

В полуфиналах сборная России встретится с командой США, а шведки сыграют с норвежками. Полуфиналы пройдут 6 марта, матч за третье место и финал - 8 марта.

Универсиада завершится 12 марта.