Решение о наказании игроков "Рязани" и "Рубина" за драку в матче ВХЛ будет принято в среду

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) примет решение о наказании игроков "Рязани" и тюменского "Рубина" за массовую драку в матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ между хоккеистами "Рязани" и "Рубина" (0:2) произошла массовая драка, которую спровоцировали игроки "Рязани" за 10 секунд до окончания основного времени. По ее итогам игроки "Рязани" получили 170 штрафных минут.

"Завтра у нас будет заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, на котором будут приняты все решения по данному вопросу, - сказали в пресс-службе. - Будет заседать комиссия, которая и по игрокам, и по клубам примет решение".

"Рязань" проиграла "Рубину" в серии со счетом 0-3.