Дирекция Универсиады в Красноярске пожаловалась в полицию на фальшивый сайт с билетами

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Дирекция Универсиады, проходящей в Красноярске, обратилась в правоохранительные органы с жалобой на фальшивый сайт, на котором предлагают купить билеты на соревнования. Об этом во вторник ТАСС сообщили в дирекции.

"Дирекция зимней Универсиады обратилась в компетентные органы по поводу работы данного ресурса. По нашей информации в ближайшее время вопрос должен быть решен", - сообщили в дирекции.

В дирекции добавили, что зрителям гарантировано посещение соревнований только при покупке билета на сайте ticket.krsk2019.ru, в билетном центре зимней Универсиады, в официальных кассах Универсиады в торговых центрах Красноярска и партнерских кассах.

"Билеты, купленные на других ресурсах и в других местах, не являются официальной продукцией зимней Универсиады, поэтому гарантировать посещение соревнований с такими билетами мы не можем. Рекомендуем всем болельщикам, которые уже приобрели билеты в неофициальных точках продаж, сдать их и вернуть свои деньги", - сообщили в дирекции.

Универсиада завершится 12 марта.