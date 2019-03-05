Сноубордистка Быкова расстроена тем, что не смогла завоевать золотую медаль на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова расстроена тем, что не смогла завоевать золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Быкова стала второй, проиграв в финале Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи, третье место заняла россиянка Наталья Соболева.

"Расстроена, что не удалось завоевать золото, была намерена сегодня выиграть. Не удалось реализовать свое лучшее катание, но есть над чем работать дальше, завтра еще один соревновательный день, - сказала спортсменка. - Допустила некоторые технические ошибки, из-за этого не смогла победить. Мы выступали в старом дабл-формате, не так, как сейчас на этапах Кубках мира, поэтому выбор трассы своей роли не сыграл - спортсмены менялись трассами во второй попытке".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.