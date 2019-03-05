"Югра" не планирует увольнять тренерский штаб команды после вылета клуба из плей-офф ВХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Руководство ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра" не планирует в ближайшее время увольнять тренерский штаб. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Василий Филипенко.

В понедельник "Югра" на выезде со счетом 2:4 проиграла в третьем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Сарыарке" (Казахстан, Караганда) и уступила в серии до трех побед - 0-3. Как пояснил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, власти намерены детально разобраться в ситуации. По его словам, увольнять главного тренера Алексея Ждахина они не намерены, поскольку возлагать ответственность за результат только на него неверно.

"Нет. Ничего не планируется", - ответил Филипенко на вопрос, планируется ли отправить в отставку тренерский штаб "Югры".

Пресс-атташе "Югры" Юлия Ниязова уточнила ТАСС, что сам тренерский штаб в настоящее время не планирует подавать в отставку. "Пока для этого поводов нет", - сказала она, довив, что команда вернулась из Караганды в Ханты-Мансийск во вторник утром.

В регулярном чемпионате ВХЛ "Югра" заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.

"Югра" решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги в марте 2018 года была исключена из лиги на основании результатов спортивно-экономического рейтинга сезона-2017/2018 и переведена в ВХЛ.