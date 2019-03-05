Главный тренер ЦСКА Итудис может быть оштрафован за критику судейства в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис может быть наказан денежным штрафом за критические высказывания в адрес судей на пресс-конференции после игры с "Химками". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

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В понедельник ЦСКА проиграл в овертайме "Химкам" со счетом 72:73 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. После игры Итудис заявил журналистам, что в последних владениях были нарушения, которые судьи оставляли без внимания.

"Директорат лиги рассмотрит слова главного тренера ЦСКА. Если будут найдены нарушения регламента, то клуб будет оштрафован", - сказали в пресс-службе Единой лиги ВТБ, уточнив, что решение будет принято в среду, а штраф может составить 100 тыс. рублей.

В регламенте турнира сказано, что официальным лицам запрещается высказывание в СМИ сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию лиги, представителей лиги, игроков, тренеров и других официальных лиц.