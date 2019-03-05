Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Канады на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Канады со счетом 6:5 в матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды выйдут в полуфинал. Сборная России после четырех матчей делит первое место в таблице с командами Великобритании и Швейцарии.

Следующий матч российская команда проведет 6 марта против сборной Норвегии.