Россиянка Вяткина выиграла гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянка Марина Вяткина заняла первое место в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 31 минуту 38 секунд. Второе место заняла финка Мирка Маарит Суутари (отставание - 1 минута 41 секунда), третье - ее соотечественница Лииза Майя Ненонен (+1.43). Россиянка Александра Русакова заняла пятое место (+2.27), Мария Петрушко - шестое (+2.31), Дарья Шупикова - 16-е (+5.05), Вероника Калинина - 18-е (+5.36), Дарья Кузьминых - 18-е (+5.36).

В понедельник Вяткина стала второй в спринте в спортивном ориентировании на лыжах.

Спортивное ориентирование на лыжах представлено на Универсиаде впервые в истории Студенческих игр. Этот вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.