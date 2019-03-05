Россиянка Вяткина выиграла гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянка Марина Вяткина заняла первое место в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Спортсменка преодолела дистанцию за 31 минуту 38 секунд. Второе место заняла финка Мирка Маарит Суутари (отставание - 1 минута 41 секунда), третье - ее соотечественница Лииза Майя Ненонен (+1.43). Россиянка Александра Русакова заняла пятое место (+2.27), Мария Петрушко - шестое (+2.31), Дарья Шупикова - 16-е (+5.05), Вероника Калинина - 18-е (+5.36), Дарья Кузьминых - 18-е (+5.36).
В понедельник Вяткина стала второй в спринте в спортивном ориентировании на лыжах.
Спортивное ориентирование на лыжах представлено на Универсиаде впервые в истории Студенческих игр. Этот вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|15
|13
|39
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|10
|Канада
|1
|0
|1
|2
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1