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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сноубордистка Соболева заявила, что довольна бронзовой медалью Универсиады

Спортсменка заявила, что планирует отыграться в параллельном слаломе

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Наталья Соболева рада тому, что смогла завоевать бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Соболева стала третьей, победу одержала Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи, второе место заняла россиянка Милена Быкова.

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"Довольна тем, что завоевала медаль Универсиады, конечно, хотелось бы выступить лучше. - сказала Соболева. - Вылезли старые ошибки, но завтра еще будут соревнования в параллельном слаломе, так что планирую отыграться. Состояние снега сегодня было хорошее, мне понравилось".

Спортсмены соревновались в дабл-формате - победитель определялся по результатам двух заездов, после первой попытки сноубордисты менялись трассами.

"Сегодня выступали в полном формате, в котором уже давно не соревновались, может быть, в сингл-формате были бы немного другие результаты. На этапах Кубка мира полного формата нет уже года четыре, поэтому сегодня было немного странновато выступать в двух попытках вместо одной. Но все были в равных условиях", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершилась 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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