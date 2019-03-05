Сноубордистка Соболева заявила, что довольна бронзовой медалью Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Наталья Соболева рада тому, что смогла завоевать бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Довольна тем, что завоевала медаль Универсиады, конечно, хотелось бы выступить лучше. - сказала Соболева. - Вылезли старые ошибки, но завтра еще будут соревнования в параллельном слаломе, так что планирую отыграться. Состояние снега сегодня было хорошее, мне понравилось".

Спортсмены соревновались в дабл-формате - победитель определялся по результатам двух заездов, после первой попытки сноубордисты менялись трассами.

"Сегодня выступали в полном формате, в котором уже давно не соревновались, может быть, в сингл-формате были бы немного другие результаты. На этапах Кубка мира полного формата нет уже года четыре, поэтому сегодня было немного странновато выступать в двух попытках вместо одной. Но все были в равных условиях", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершилась 12 марта.