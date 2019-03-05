Около 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Кубка России между "Уралом" и "Спартаком"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Около 20 тыс. болельщиков ожидается на матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Урал" - "Спартак" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

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"Для "Урала" матч очень важен, у нас есть шанс выйти в полуфинал Кубка России. "Спартак" - самая популярная команда страны, поэтому, несмотря на будний день, мы ждем много зрителей. Ожидается, что игру посетят около 20 тыс. зрителей", - сказал Медведевских.

По словам пресс-атташе "Урала", 7 марта в Екатеринбург приедут около 2 тыс. болельщиков "Спартака". "Мы разместим их на приставной трибуне D. Там так же комфортно, как и в чаше стадиона. Но стоит учесть, что в гостевом секторе нет козырька, который защищает от осадков", - добавил Медведевских.

Первая встреча "Урала" и "Спартака", прошедшая в Москве на "Открытие-Арене", завершилась со счетом 1:1. Она состоялась 5 декабря.

В других матчах четвертьфинала Кубка России сыграют следующие пары: "Рубин" - "Локомотив" и "Арсенал" - "Оренбург". Ранее "Ростов" обыграл "Краснодар" и первым вышел в полуфинал Кубка России.