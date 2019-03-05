Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче "Спартак" - СКА

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник санкт-петербургский СКА в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. После третьей шайбы петербургского клуба вратарь "Спартака" высказал недовольство действиями судей, после чего услышал от арбитра Акузовского нецензурную брань в свой адрес.

"Согласно правилам хоккея, вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек не имел права обращаться к судьям, тем более в такой манере, о чем несколько раз был предупрежден. К судьям имеет право обращаться капитан или ассистент в его отсутствие. Арбитры лояльно отнеслись к поведению вратаря "Спартака", однако, несмотря на это, поведение главного арбитра Николая Акузовского в конце матча неоправданно. К нему будут применены меры в соответствии с положением о дисциплинарных санкциях, применяемых к судьям КХЛ", - сказал Анисимов.

Пятый матч серии состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.