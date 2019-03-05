Сарсембаев: российские сноубордисты готовы бороться за медали Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду готова бороться за медали в параллельных дисциплинах на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Такое мнение журналистам высказал российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев.

В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе Сарсембаев в малом финале опередил другого россиянина Дмитрия Логинова и выиграл бронзовую медаль. В финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика. В женских соревнованиях серебро завоевала Милена Быкова, Наталья Соболева выиграла бронзовую медаль.

"Мы часто катаемся с Димой Логиновым вместе, соревнуемся на тренировках, сегодня я лучше проехал, завтра - он. Вся команда у нас готова соревноваться и бороться за медали, - рассказал спорстмен. - Трасса сегодня была идеальная, снег идеальный для такого времени года. Моя фамилия Сарсембаев по-казахски означает "среда", сегодня вот вторник, а вот завтра должен быть мой день".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.