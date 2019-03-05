Сноубордист Логинов назвал обидным четвертое место на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Логинов назвал обидным четвертое место в гигантском параллельном слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Результат не очень хороший, четвертое место самое обидное, так называемая деревянная медаль. Боролся до конца сегодня, думаю, что был достоин лучшего, но сегодня не получилось. Трасса была идеальная, теплая погода на нее не повлияла. После квалификации трассу хотели "солить", но осмотрели и поняли, что она в отличном состоянии", - рассказал Логинов.

"Очень рад большой поддержке зрителей здесь, это очень приятно. Поддержка болельщиков не мешает и не сбивает, я всегда остаюсь спокойным", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.