Доклад по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики представят 10-11 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выступит с докладом по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета, которое пройдет в Дохе с 10 по 11 марта. Об этом ТАСС сообщили в IAAF.

22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердил соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Таким образом, часть критериев восстановления членства ВФЛА в IAAF (признание доклада Шмида, предоставление WADA базы данных московской антидопинговой лаборатории) были выполнены. В январе сообщалось, что на мартовском заседании членство ВФЛА в организации восстановлено не будет.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.