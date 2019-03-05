Тихомиров: российские сноубордисты постараются выиграть золото в параллельном слаломе

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты постараются завоевать золотые медали в параллельном слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов в заезде за бронзу уступил россиянину Дмитрию Сарсембаеву, в финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика. В соревнованиях у девушек победу одержала Чжон Хэ Рим из Южной Кореи, второй стала россиянка Милена Быкова. В заезде за третье место серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Соболева опередила соотечественницу Марию Валову. Соревнования в параллельном слаломе пройдут в среду.
"Думали, что победим сегодня, но произошла то ли недооценка соперников, то ли еще что-то, - отметил Тихомиров. - Соперники были сильные - и польские сноубордисты, и южнокорейская девушка являются участниками этапов Кубка мира, но у нас есть еще завтрашний день, надеюсь, что реабилитируемся и возьмем золото. Не знаю, что конкретно не получилось у Логинова, но однозначно ему не хватило концентрации. Наташа Соболева, если говорить о технике, потеряла линию - ехала напрямую на флаги, попадала в ямы, а надо было продолжать раскатывать, сохранять высоту в поворотах, делать это вовремя, физически быть максимально собранной".
Глава ФСР отметил, что Быкова могла завоевать золотую медаль. "У Милены сегодня должно было быть золото. Конечно, потом все забудется, останется только факт того, что она завоевала медаль Универсиады. Это все равно успех и хорошая память", - добавил собеседник ТАСС.
"Соревнования сегодня продолжались очень долго, трассы выдержали, хотя ближе к финалам начались сюрпризы и падения. Немного подразбилась трасса, и тактику под нее надо было менять. Функциональная готовность тоже была важна - давно в дабл-формате никто не выступал, было тяжело, особенно при том, что трасса длинная и прошло много спусков", - отметил Тихомиров.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.