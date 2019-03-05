Тихомиров: российские сноубордисты постараются выиграть золото в параллельном слаломе

В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов в заезде за бронзу уступил россиянину Дмитрию Сарсембаеву, в финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика. В соревнованиях у девушек победу одержала Чжон Хэ Рим из Южной Кореи, второй стала россиянка Милена Быкова. В заезде за третье место серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Соболева опередила соотечественницу Марию Валову. Соревнования в параллельном слаломе пройдут в среду.

"Думали, что победим сегодня, но произошла то ли недооценка соперников, то ли еще что-то, - отметил Тихомиров. - Соперники были сильные - и польские сноубордисты, и южнокорейская девушка являются участниками этапов Кубка мира, но у нас есть еще завтрашний день, надеюсь, что реабилитируемся и возьмем золото. Не знаю, что конкретно не получилось у Логинова, но однозначно ему не хватило концентрации. Наташа Соболева, если говорить о технике, потеряла линию - ехала напрямую на флаги, попадала в ямы, а надо было продолжать раскатывать, сохранять высоту в поворотах, делать это вовремя, физически быть максимально собранной".