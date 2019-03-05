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НБА

"Торонто" и "Хьюстон" сыграют два предсезонных матча НБА в Японии

ТАСС, 5 марта. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявило о проведении двух предсезонных матчей между "Торонто" и "Хьюстоном" в Японии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В рамках подготовки к сезону-2019/20 "Торонто" и "Хьюстон" сыграют между собой два предсезонных матча 8 и 10 октября в Сайтаме.

Для "Торонто" игра в Японии будет первой, для "Хьюстона" - второй. Ранее "Хьюстон" провел несколько матчей открытия регулярного чемпионата в 1992 году в японской Иокогаме.

В период с 1990 по 2003 год лига провела 12 игр регулярного чемпионата в Сайтаме, Токио и Иокогаме. Матч между "Финиксом" и "Ютой" в Токио 2 ноября 1990 года был первым сыгранным за пределами Северной Америки.

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