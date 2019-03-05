Победитель Универсиады шорт-трекист Пак Чжи Юн гордится достижениями Виктора Ана

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Южнокорейский шорт-трекист Пак Чжи Юн, ставший победителем XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, внимательно следит и гордится достижениями шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В феврале 33-летний Ан, являющийся самым титулованным шорт-трекистом в истории, заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России, в составе которой он соревновался с 2011 года, и хочет принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Я уважительно отношусь к Ану, слежу за ним и горжусь его выступлениями. Где бы он ни выступал, у него всегда было можно чему-то поучиться, это самое главное", - заявил Юн.

Во вторник Пак Чжи Юн стал победителем Универсиады в забеге на дистанции 500 м. Второе место занял его соотечественник Лим Ён Лин, третьим стал россиянин Константин Ивлиев.

"В этот раз я удовлетворен своей техникой во время прохождения дистанции, я старался приложить как можно больше усилий, чтобы быть первым. Я был сосредоточен, это мне помогло. На самом деле 500 м - это самая сложная дистанция, я не знаю ни одной другой дистанции, где бы я так сильно выкладывался. Условия проживания, лед, арена - все устраивает, только очень холодно", - отметил Юн.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершатся в среду. Всемирные студенческие игры закончатся 12 марта.