Бронзовый призер ЧЕ-2019 финская фигуристка Линдфорс пропустит чемпионат мира

ТАСС, 5 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года финка Вивека Линдфорс не выступит на предстоящем чемпионате мира. Об этом фигуристка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
"К сожалению, я вынуждена сняться с чемпионата мира по медицинским показаниям", - написала 20-летняя Линдфорс.
На чемпионате Европы, который прошел в январе 2019 года в Минске, Линдфорс завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании, первое и второе места заняли россиянки Софья Самодурова и Алина Загитова соответственно.
Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.