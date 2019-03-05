Бронзовый призер ЧЕ-2019 финская фигуристка Линдфорс пропустит чемпионат мира

ТАСС, 5 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года финка Вивека Линдфорс не выступит на предстоящем чемпионате мира. Об этом фигуристка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"К сожалению, я вынуждена сняться с чемпионата мира по медицинским показаниям", - написала 20-летняя Линдфорс.