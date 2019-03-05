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Бронзовый призер ЧЕ-2019 финская фигуристка Линдфорс пропустит чемпионат мира

Спортсменка не выступит по медицинским показаниям

ТАСС, 5 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года финка Вивека Линдфорс не выступит на предстоящем чемпионате мира. Об этом фигуристка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"К сожалению, я вынуждена сняться с чемпионата мира по медицинским показаниям", - написала 20-летняя Линдфорс.

На чемпионате Европы, который прошел в январе 2019 года в Минске, Линдфорс завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании, первое и второе места заняли россиянки Софья Самодурова и Алина Загитова соответственно.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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