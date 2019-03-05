РУСАДА выявило два случая возможных нарушений антидопинговых правил за январь

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Отдел по расследованиям нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявил два случая возможных нарушений антидопинговых правил за январь нынешнего года. Об этом говорится в отчете деятельности РУСАДА в январе 2019 года, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

С 1 по 31 января 2019 года было выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил, по которым проводилась обработка результатов сотрудниками отдела. Один случай связан с атлетом, соревнующимся среди спортсменов с поражениями ОДА, второй - с прыгуном в воду.

В январе было 10 запросов на терапевтические исключения, семь было передано в комитет по терапевтическому использованию. "Было выдано три разрешения, по четырем запросам был выдан отказ. Горячая линия РУСАДА "Сообщи о допинге" и электронная почта агентства приняла 10 сообщений граждан о нарушениях антидопинговых правил", - говорится в отчете.