Шорт-трекистка Ефременкова ощутила сильную боль в мышцах после финала на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова ощутила боль в мышцах после финального забега на дистанции 500 м на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Во вторник Ефременкова стала второй в забеге на 500 м, россиянка на финише уступила представительнице Франции Орель Монвуазен.

"Расстроена, конечно, но это борьба, это шорт-трек, всякое случается, никто не мог предугадать, что мы побежим финал два раза (в финальном забеге случился рестарт из-за падения нескольких спортсменок - прим. ТАСС). Конечно, в первом забеге я выложилась на максимум, была короткая пауза, и я не успела восстановиться, мышцы после забега разрывались, я впервые такое ощущала. Все предыдущие забеги я вела впереди", - заявила Ефременкова.

"На "пятисотке" тактики как таковой нет, нужно выиграть старт и бежать. Главное, разложить силы до финиша, и, если едешь лидером, просто прикрывать зону. Завтра финальные дистанции, нацелена все-таки выиграть золото, шансы максимальные", - заключила спортсменка.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершатся в среду. Всемирные студенческие игры закончатся 12 марта.