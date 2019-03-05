Семин назвал замечательным решение о возвращении Филатова в "Локомотив"

5 марта бывший президент "Локомотива" Филатов вошел в состав совета директоров футбольного клуба.

"Замечательное решение клуба для совместной дальнейшей работы, потому что возвращается профессиональный человек, которого любят болельщики, которого знают, - сказал Семин. - Он будет хорошим помощником во всех вопросах, потому что знает футбол. Я еще не успел с ним поговорить, у меня нет никаких вопросов. Думаю, в ближайшее время ему скажут, какие функции он будет выполнять, и тогда будем что-то обсуждать".

Филатов занимал должность президента "Локомотива" с 1992 по 2006 год. В этот период "Локомотив" два раза стал чемпионом России, по четыре раза завоевывал серебряные и бронзовые медали первенства страны, четырежды завоевал Кубок России, дважды - Суперкубок России. Команда в сезоне-2003/04 единственный раз в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов, до этого два раза доходила до полуфинала Кубка кубков. В это же время главным тренером "Локомотива" был Семин.