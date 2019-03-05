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Футбол в Германии

"Бавария" продлила контракт с футболистом Гнабри на три года

Новый договор будет действовать до 2023 года
Серж Гнабри EPA-EFE/ULRICH HUFNAGEL
Описание
Серж Гнабри
© EPA-EFE/ULRICH HUFNAGEL

ТАСС, 5 марта. Немецкий футбольный клуб "Бавария" продлил контракт с полузащитником Сержем Гнабри на три года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гнабри перешел в "Баварию" летом 2017 года. Новый договор с 23-летним немецким футболистом будет действовать до 2023 года.

"Мы рады, что Серж связан с "Баварией" долгосрочным контрактом. В первом сезоне в нашей команде он сделал большой шаг вперед в своем развитии", - заявил спортивный директор команды Хасан Салихамиджич.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав 54 очка. В текущем сезоне Гнабри забил шесть голов в 21 игре.

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