Семин будет участвовать в работе трансферного комитета ФК "Локомотив"

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Главный тренер "Локомотива" будет участвовать в работе трансферного комитета клуба после изменений в составе совета директоров. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Во вторник состоялось внеочередное общее собрание акционеров "Локомотива", на котором был избран новый состав совета директоров клуба. Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус покинул состав совета. Во время работы Геркуса Семин высказывал публичное недовольство позицией гендиректора, согласно которой главный тренер не участвует в трансферной работе клуба.

"Илья Геркус покинул совет директоров футбольного клуба "Локомотив". Что касается трансферного комитета, то в него входят члены совета директоров. При этом главный тренер команды Юрий Семин будет участвовать в работе комитета", - сказал Мещеряков.

Ранее Семин в своей книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" раскритиковал методы работы бывшего спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса. По мнению Семина, немецкий специалист не имел достаточной компетенции и опыта для занимаемой должности, которая определяет трансферную политику клуба.