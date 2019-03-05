Родионенко: чемпионат России по спортивной гимнастике позволит отобрать кандидатов на ОИ

ПЕНЗА, 5 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по спортивной гимнастике, который стартует в Пензе 6 марта, позволит тренерскому штабу национальной команды расширить число кандидатов на участие в Олимпийских играх 2020 года и чемпионате мира. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российских гимнастов Андрей Родионенко.

"Чемпионат России - это первый старт в новом году, который для нас важен по значимости отбора на Олимпийские игры. У нас появилась возможность посмотреть чуть больше спортсменов, чтобы, может быть, расширить число кандидатов для подготовки к Олимпийским играм 2020 года и чемпионату мира 2019 года", - отметил Родионенко.

По его словам, чемпионат России также позволит определить кандидатов для участия в чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году в формате личного первенства.

"Мы должны отобрать минимум двух, а лучше трех спортсменов-многоборцев и лучших по каждым отдельным видам многоборья. Из мужчин (в чемпионате Европы) участвуют шесть человек, было бы очень неплохо отобрать двух приличных многоборцев и четырех спортсменов по отдельным видам многоборья. У девочек формат - четыре человека. В силу этой причины соотношение "2 многоборца и 2 гимнастки в отдельных видах многоборья" для нас было бы тоже неплохим", - добавил Родионенко.

Он подчеркнул, что уже по итогам чемпионата России тренерский штаб должен определить кандидатов на участие в европейском и мировом первенствах. "Мы должны уже здесь определиться, кого берем на чемпионаты Европы и мира, а кого будем держать "в темноте", чтобы в 2020 году выстрелить", - сказал главный тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 6 по 10 марта. Ранее сообщалось, что на турнир заявлены 99 мужчин и 82 женщины, в том числе победители предыдущего чемпионата России Денис Аблязин, Ангелина Мельникова, Давид Белявский и Никита Нагорный.