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Допинг в спорте

Два австрийских велогонщика отстранены от соревнований по обвинению в применении допинга

Прайдлер и Денифль признались в употреблении кровяного допинга
Георг Прайдлер EPA/MIGUEL ANGEL MOLINA
Описание
Георг Прайдлер
© EPA/MIGUEL ANGEL MOLINA

ТАСС, 5 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил обвиненных в применении допинга австрийских велогонщиков Георга Прайдлера и Штефана Денифля. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Ранее спортсмены признались в применении кровяного допинга. Сообщается, что в ближайшее время UCI подключится к расследованию, которое ведет Антидопинговое агентство Австрии. По результатам расследования будет принято решение по возможному наказанию австрийцев.

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27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.

По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

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