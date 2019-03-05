Лыжную трассу длиной 40 км планируют создать в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) планируют создать лыжную трассу, по которой можно будет объехать весь город. Ее протяженность составит около 40 километров, она объединит действующие городские лыжные трассы в одну, сообщается на сайте правительства ХМАО во вторник.

"Если этот проект осуществится, то мы получим уникальную трассу, которой еще нет в мире: весь город можно будет проехать на лыжах, а летом на роликах. Трасса будет круглогодичной", - цитируются в сообщении слова генерального директора НП "Югорский лыжный марафон", главного тренера сборной Югры по лыжным гонкам Сергея Крянина.

Отмечается, что она объединит три больших лыжных трассы в Ханты-Мансийске, а ее общая длина составит около 40 км. В ближайшее время данное предложение планируется вынести на общественное обсуждение. Точные сроки реализации проекта в сообщении не уточняются.