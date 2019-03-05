Делегация из Минска изучит опыт Универсиады в Красноярске перед Европейскими играми

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Делегация из Белоруссии изучит опыт организаторов Универсиады в Красноярске для подготовки к проведению в Минске Европейских игр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэрии Красноярска.

"В преддверии Европейских игр хотим поучиться у Красноярска. Посмотреть ваши объекты, организацию питания для спортсменов. Конечно, видно, что в Красноярске работала сплоченная команда, проделана колоссальная работа. Сам город стал еще одним поводом для гордости", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя Мингорисполкома Александра Крепака.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах).

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта.