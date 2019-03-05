Фигуристка Сотскова готовится поставить достойную точку в конце сезона на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова чувствует перед выступлением на Универсиаде в Красноярске боевой настрой и готовится поставить на турнире хорошую точку в конце сезона. Об этом Сотскова рассказала журналистам после тренировки.

В одной группе с Сотсковой тренировку провела россиянка Станислава Константинова и бразильянка Ана Карла Барсьела Морейра.

"Мы приехали в понедельник, все отлично - организация, обстановка, лед. Готовность боевая, готова к старту - зрители все увидят сами. Сегодня потренировались на основной арене, освоились, прокатали программы, проверили элементы. Выводы пока делать не стоит, все-таки тренировки это одно, соревнования - другое", - рассказала Сотскова.

"Этот старт очень важен для меня, этот же как Олимпиада среди студентов. Этот сезон был для меня не самым лучшим, поэтому очень хочется поставить достойную точку в конце этого сезона, доказать прежде всего себе - я могу, все получится", - добавила фигуристка.

Бразильская фигуристка Морейра заметно отличалась по уровню от россиянок - ей пока не удаются сложные многооборотные прыжки, однако девушка упорно отрабатывала то, что умеет. "Здесь, на Универсиаде, выступают очень разные спортсмены. И таким людям, как эта девушка - большой респект. Ведь ее никто не заставляет, ей все это очень нравится, и видно, как она любит фигурное катание", - заключила российская фигуристка.

Фигуристы вступают в борьбу на Универсиаде в Красноярске 8 марта с короткими программами, Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.