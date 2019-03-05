Зеппельт: лыжник Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил

В январе Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках.

ТАСС, 5 марта. Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил в Twitter.

Дюрр был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен был отстранен от участия в Играх из-за обнаруженного в допинг-пробе эритропоэтина. Позднее австриец был дисквалифицирован на два года.

Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат - 15-е место в скиатлоне в 2013 году.

История вопроса

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.