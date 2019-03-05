Тренер Вегеле: сноубордисты РФ рассчитывали на другие результаты в слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах рассчитывал на другие результаты в параллельном гигантском слаломе на Всемирных студенческих играх. Об этом ТАСС рассказал тренер студенческой сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах Александр Вегеле.

В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе Дмитрий Сарсембаев в малом финале опередил другого россиянина Дмитрия Логинова и выиграл бронзовую медаль. В финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика. В женских соревнованиях серебро завоевала россиянка Милена Быкова, Наталья Соболева выиграла бронзовую медаль. В среду на Универсиаде пройдут соревнования в параллельном слаломе.

"Мы разочарованы, рассчитывали на другой исход, но с полуфиналов у нас не заладилось. Речь не идет о недооценке соперника, иногда так бывает, что после одной ошибки уже сложно что-то исправить, исправляться будем завтра, оправдывать те надежды, которые на нас возлагали, - сказал Вегеле. - У Логинова была одна грубая ошибка, когда он проиграл в полуфинале, получил штрафное время, а соперник у него тоже был непростой - достаточно опытный польский сноубордист, участник Кубка мира. На такой короткой трассе отыграть штраф почти невозможно, если соперник не ошибется, а Дима почти справился с этим, по уровню видно, что он гораздо сильнее".

"Логинов не смотрит на соперников, он всегда едет на максимуме сам, это его принцип, да и для Кубка мира существует только такой вариант, чтобы победить. Тут он мог бы немного проехать потише, сработать на тактике, ускориться на второй попытке, но он максималист, и получилось так, что ошибся, - добавил специалист. - Милена в финале сегодня была фаворитом, она достаточно прилично выиграла в квалификации у южнокорейской спортсменки, и по рейтингу стоит выше, но где-то, может быть, физически подсела или случилась потеря концентрации, допустила маленькие погрешности. Будем просматривать видео, делать выводы".

Вегеле оценил уровень соперников россиян на нынешней Универсиаде. "Первая шестерка тут и в женских, и мужских соревнованиях - это те, кто выступает стабильно весь сезон в основных сборных. Это не просто студенты, но реально действующие лидеры сборных своих стран, у них есть необходимый опыт участия в международных стартах. Не думаю, что если бы соревнования проходили в сингл-формате, что-то бы кардинально поменялось, да, пришлось сделать в два раза больше заездов, но у нас все физически крепкие", - заключил собеседник ТАСС.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.