Родионенко: на чемпионате России по спортивной гимнастике ожидается серьезная борьба

ПЕНЗА, 5 марта. /ТАСС/. На чемпионате России по спортивной гимнастике, который стартует в Пензе 6 марта, ожидается высокая конкуренция за медали в многоборье. Такое мнение высказал журналистам во вторник главный тренер сборной России Андрей Родионенко.

"Очень серьезная будет борьба в многоборье, и это вполне оправданно. Мы очень тщательно готовили ближайший резерв [сборной]. Хотелось бы, чтобы действительно здесь были выбраны лучшие. Это в какой-то мере развязывает нам руки и позволит не продолжать опираться на тех людях, которые себя уже проявили, а выбирать [для участия в европейском и мировом первенствах] тех, кто на это только претендует", - отметил Родионенко.

Ранее главный тренер сообщил, что чемпионат России позволит тренерскому штабу национальной команды расширить число кандидатов на участие в Олимпийских играх 2020 года и чемпионате мира.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 6 по 10 марта. На турнир заявлены 99 мужчин и 82 женщины, в том числе победители предыдущего чемпионата России Денис Аблязин, Ангелина Мельникова, Давид Белявский и Никита Нагорный.