Боец ММА Олейник проведет следующий поединок в UFC 4 мая в Канаде

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проведет следующий поединок 4 мая в Канаде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night: Ottawa. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Имя соперника Олейника будет названо в ближайшие два дня, им станет представитель рейтинга 15 сильнейших в тяжелом весе.

"Долгая пауза возникла между выступлениями, рад, что появилась конкретика и назначили бой. Однозначно соперником станет боец из топ-15, поэтому бой будет нелегким. Будем готовиться и показывать свой уровень", - сказал Олейник.

41-летний боец подписал контракт с UFC на восемь поединков. На турнирах организации он провел восемь боев, шесть из которых выиграл. Последний поединок он провел в Москве в сентябре 2018 года, выиграв у австралийца Марка Ханта сдачей в первом раунде.

Олейник одержал 57 побед (53 досрочно) и потерпел 11 поражений.