Чемпион Универсиады Квятковский считает российских сноубордистов одними из лучших в мире

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду в параллельных дисциплинах является одной из самых сильных в мире. Такое мнение журналистам высказал польский сноубордист Оскар Квятковский.

Квятковский в финальном заезде параллельного гигантского слалома на Всемирных студенческих играх в Красноярске опередил своего соотечественника Михала Новачика. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев победил двукратного чемпиона мира соотечественника Дмитрия Логинова.

"Для меня это был прекрасный опыт, потому что я люблю соперничать и конкурировать с атлетами высокого уровня со всего мира, мне понравился каждый заезд. Российские сноубордисты очень сильны, ваша сборная входит в число лучших в мире в параллельных дисциплинах, - отметил спортсмен. - Сегодня трасса была в идеальном состоянии для соревнований - склон не показался мне крутым, снег был хрустящий. Но обычно мы соревнуемся по результатам одной попытки, так что было немного сложно из-за количества заездов".

"Я дважды бывал в Москве на этапах Кубка мира, мне очень нравится в России. Наши языки очень похожи, и я даже какое-то время пытался учиться русскому. Что касается Красноярска, то с горы очень красивый вид на город, величественная река, и все выглядит отлично", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.