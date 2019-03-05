ФК "Рубин" объявил об уходе тренера вратарей Кафанова

ТАСС, 5 марта. Тренер вратарей казанского "Рубина" Виталий Кафанов покинул футбольный клуб. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"Наши с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым, главным тренером "Рубина" - прим. ТАСС) пути уже несколько раз расходились: два раза когда я был игроком и два раза когда был тренером, и вот снова настал такой момент, - сказал Кафанов. - Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе, я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов, это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра".

"От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведенное в "Рубине", за неоценимый вклад в развитие клуба, желаем успехов на новом месте работы и всегда рады возвращению в любом качестве", - говорится в сообщении клуба.

Кафанов работал в "Рубине" в 2003-2014 и 2017-2018 годах, в 2014-2017 годах он был помощником Бердыева в "Ростове". Во время работы Кафанова в "Рубине" казанская команда дважды становилась чемпионом России, выигрывала Кубок и два раза Суперкубок страны.