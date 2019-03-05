Сноубордистка Чжон Хэ Рим: деревня Универсиады в Красноярске организована на уровне ОИ

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Победительница Универсиады южнокорейская сноубордистка Чжон Хэ Рим считает, что деревня Всемирных студенческих игр в Красноярске организована на уровне Олимпийских игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Чжон Хэ Рим выиграла золотую медаль Универсиады в параллельном гигантском слаломе, второе место заняла россиянка Милена Быкова, третьей стала ее соотечественница Наталья Соболева. Соревнования проходили в дабл-формате, победитель определялся по результатам двух заездов, после первой попытки сноубордисты менялись трассами.

"Не ожидала, что будет так солнечно и снег начнет немного таять, но для карвинга (техника катания, которая заключается в выполнении последовательных резаных поворотов путем отклонения коленей в сторону поворота - прим. ТАСС) это были очень хорошие условия, так что погода не доставила трудностей. Я впервые соревнуюсь в формате с двумя попытками, мне было тяжеловато, - рассказала спорстменка. - В последнее время показываю все лучшие результаты, планирую участвовать в двух оставшихся этапах Кубка мира. Надеюсь, что мои результаты останутся все такими же высокими".

"Я дважды бывала в Москве на этапах Кубка мира, но в Сибири первый раз. Деревня Универсиады здесь организована на уровне Олимпийских игр, мне тут все очень нравится, в том числе еда", - добавила Чжон Хэ Рим.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.